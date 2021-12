Bloomberg 10.02.2015 Lesedauer: 1 Minute

Barclays Nachwuchsbanker sollen bis zu 40 Prozent mehr Geld bekommen

Barclays will die Vergütung für Nachwuchs- Investmentbanker anheben, um Talente besser an die Bank binden zu können. Das erfuhr Bloomberg News am späten Montag aus informierten Kreisen.