BB Adamant Medtech „Die Konsolidierung im Medizintechniksektor hat erst begonnen“

Im Berichtsmonat Mai setzten die globalen Aktienmärkte ihre erfreuliche Entwicklung fort. Der breite Aktienmarkt (MSCI World Net in EUR) legte um 3,3 Prozent zu, während der Swiss Performance Index (SPI) einen Wertzuwachs von 2,9 Prozent erzielte. Auch der deutsche Aktienindex (Dax) lag mit 2,2 Prozent stark im Plus.



Der Medizintechniksektor (MSCI Healthcare Equipment & Supplies in Euro) schloss mit 4,9 Prozent deutlich besser als der Gesamtmarkt, unterstützt von der starken Aufwertung des US-Dollars gegenüber dem Euro von 2,9 Prozent. Der BB Adamant Medtech (Lux) Fonds entwickelte sich ebenfalls sehr erfreulich und erzielte einen Wertzuwachs von 3,7 Prozent (Euro / B-Anteile).



Der Medizintechniksektor präsentiert sich in einer ausgezeichneten Verfassung: hervorragende Unternehmensresultate, anhaltend hohe M&A-Aktivitäten sowie vielversprechende Produktentwicklungspipelines stimmen uns sehr zuversichtlich. An der EuroPCR, dem größten europäischen Ärztekongress für Herz- und Gefäßerkrankungen, konnten wir uns in Gesprächen mit Ärzten und Managementvertretern davon überzeugen, dass neue disruptive Produktinnovationen das Wachstum im Bereich der Behandlung von Herzerkrankungen über die nächsten Jahre noch weiter beschleunigen werden.



Sicherer Hafen



Unser Investment Case für den Medizintechniksektor bleibt unverändert. Das organische Umsatzwachstum hat sich 2015 auf 5 Prozent beschleunigt und wir erwarten auch für 2016 eine weitere leichte Steigerung. Während einige Healthcare-Subsektoren durch Preisängste der Anleger belastet werden, bleibt dem Medizintechniksektor der Status des „sicheren Hafens“ erhalten. Reife Medizintechnikprodukte unterliegen seit Jahren einem Preisdruck, der zu jährlichen Preissenkungen von 1-2 Prozent führt. Was für jeden anderen Wirtschaftssektor eine völlig normale Entwicklung darstellt, wurde innerhalb der Healthcare-Industrie lange als Schwäche angesehen, wo halbjährliche Preiserhöhungen von 5 Prozent keine Seltenheit sind.



Große Erwartungen



Die Konsolidierung im Medizintechniksektor hat erst begonnen. Wir erwarten auch in diesem Jahr weitere große Unternehmenszusammenschlüsse und -übernahmen, die Kassen der großen Medizintechnikunternehmen sind prall gefüllt. Dank der Aussetzung der US-Medtech-Tax können die Medizintechnikunternehmen über die nächsten zwei Jahre die Produktentwicklung beschleunigen und verstärkt in klinische Studien investieren.



Einige Unternehmen werden die freigewordenen Mittel vorsichtig reinvestieren, um bei potenziell auftretenden Ertragsschwächen die Möglichkeit zu haben, die Erwartungen der Investoren trotzdem erfüllen zu können. Darum sollte das Risiko von Enttäuschungen 2016 deutlich tiefer sein als gewöhnlich. Das Bewertungsniveau des Sektors ist attraktiv und zeigt hohe Dividenden- sowie Free-Cashflow-Renditen.



Aufgrund der nachhaltigen, sektorspezifischen Trends sind wir überzeugt, dass gerade das aktuelle Aktienmarktumfeld dem Anleger einen günstigen Einstiegszeitpunkt in den Medizintechniksektor bietet.