Oliver Alegiani 09.10.2015 Lesedauer: 1 Minute

Ben Bernanke über die Finanzkrise „Es hätte Gefängnisstrafen geben sollen“

Die Finanzkrise stürzte die globale Wirtschaft in eine Rezession und trieb Banken in die Pleite. Der damalige US-Notenbank-Chef Ben Bernanke bedauert heute, dass so wenige, die damals für die Krise verantwortlich waren, auch bestraft wurden.