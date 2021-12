Berater-Studie: Nachhaltige Investments sind „in“

„Dies liegt in erster Linie daran, dass große Beratungsgesellschaften bereits genügend Umsatz mit anderen Leistungen machen“, erklären die Forscher. Daher scheuen sie sich vor Investitionen in die Erschließung eines für sie neuen Geschäftsfeldes weitgehend zurück. Die meisten der befragten Berater investieren indes zwischen 2 und 10 Prozent ihrer Zeit in die Nachhaltigkeitsberatung – ein Wert, der deutlich über dem vergangener Jahre liegt.Die meisten Klienten, die sich über nachhaltige Investments informieren, wollen mit ihrem Berater eine Investmentstrategie erarbeiten (77 Prozent). Auch die Investmentpolitik (73 Prozent) und die Asset-Allocation-Strategie (55 Prozent) spielen eine große Rolle.Die meisten institutionellen Kunden suchen Rat hinsichtlich ökologischer Anlageprodukte. Dabei dominiert länderübergreifend das Thema Klimawandel. Danach folgen bei französischen Investoren soziale Themen, während bei den Deutschen und den Schweizern ethische Investments auf dem zweiten Rang stehen.Nachholbedarf sehen die Befragten beim Wissen von Beratern und Anlegern über Geldanlagen mit ökologischen, sozialen und ethischen Kriterien. Auch auf der Angebot- und der Nachfrageseite sehen sie Hürden für eine ungebremste Marktentwicklung.„Es ist ein Huhn-und-Ei-Dilemma“, erklären die Forscher. Fondsmanager bieten nicht genug nachhaltige Produkte an, weil sie mangelnde Nachfrage vermuten und die Investoren beklagen sich über das spärliche Angebot. Um dieses Problem zu lösen wenden sich viele Fondsmanager an die Berater mit der Bitte, Nachhaltigkeitsfonds weiter zu empfehlen. Diese empfehlen solche Produkte aber nur, wenn die Kunden explizit danach verlangen.