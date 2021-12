Bloomberg 11.07.2016 Lesedauer: 1 Minute

Berlin, Paris, Dublin Wie Städte um Londoner Jobs kämpfen

Der Großraum Paris verschickt Briefe an britische Manager. Deutsche Politiker zahlen für Plakatwände in London, um Berlin anzupreisen. Dublin plant eine Anzeigen-Kampagne. Und Mailand will Sitz der europäischen Bankenaufsicht werden.