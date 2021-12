Allianz Real Estate Berlin unter Top 5 im Büromarkt-Ranking

Hochhäuser an der Seine in Paris: Die französische Hauptstadt ist die einzige Stadt in Europa, die Londons globaler Bedeutung nahekommt. | Foto: Imago Images / Shotshop

Auf Platz 5 des Allianz Real Estate Rankings ist Paris. Die Stärke der Start-up-Szene und die hohe Zahl der Patentanmeldungen zeichnen die Metropole besonders in dem Bereich Technologie und Konnektivität aus. Die französische Regierung möchte diesen Vorteil nutzen, und Präsident Emmanuel Macron gab kürzlich bekannt, bis 2030 zehn Technologieunternehmen im Wert von 100 Milliarden Euro aufbauen zu wollen. Durch das Projekt Grand Paris 2030 soll sich zudem das sowieso bereits umfangreiche Metrosystem noch zusätzlich verbessern. Als Finanz- und Geschäftszentrum ist Paris ein wichtiger europäischer Büromarkt. Gemessen an den Transaktionen von 2016 bis 2020 ist es der größte Markt in Europa mit einem Transaktionsvolumen von 20 Milliarden Euro in diesem Zeitraum.