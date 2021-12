Bewertungsexperte rät 4 Tipps, wie Sie einen höheren Preis für Ihren Bestand erzielen

Der Vermögenswert eines Maklerunternehmens ergibt sich aus dem vorhandenen Kunden- und Vertragsbestand, erklärt Christian Lüth in einem Kommentar beim Versicherungsjournal. Wer sein Unternehmen in absehbarer Zeit verkaufen will, sollte also zum Einen seine Kundenbeziehungen und zum Anderen die geschlossenen Versicherungsverträge unter die Lupe nehmen und gegebenenfalls optimieren, so der Bewertungsexperte von Ibras. Er nennt vier Strategien, mit denen Makler einen höheren Preis für ihr Lebenswerk erzielen können.

Tipp 1: Größtmögliche Vertragsdichte

Versuchen Sie, eine größtmögliche Vertragsdichte zu erreichen, um einen höheren Kaufpreis zu erzielen, empfiehlt Lüth. „Achten Sie beim Maklervertrag insbesondere auf die optimale Formulierung in Bezug auf die Übergabe Ihres Maklerunternehmens/ -bestandes“. Dieser Passus sei vor allem vor dem Hintergrund der Datenschutz-Diskussionen wichtiger geworden und erfordert meist eine Anpassung der älteren Maklerverträge, sagt Lüth. Gebühren für einen Fachanwalt, der sich die Verträge nochmal anschaut und gegebenenfalls anpasst, seien gut investiert und zahlen sich beim Bestandsverkauf aus.

Tipp 2: Großkunden ermitteln und Informationen aufbereiten