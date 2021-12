Redaktion 20.08.2020 Lesedauer: 1 Minute

Bild des Tages Wieder Weltmeister

Unser Bild des Tages ist heute eine Info-Grafik, die Erstaunliches zeigt: Deutschland ist nach einigen Jahren endlich wieder das Land mit der innovativsten Wirtschaft. Grundlage ist der Innovation Index von Bloomberg, in dem es unter anderem um Patente, Produktivität und Hightech-Intensität geht. Ganz neben: Donald Trump hat in dieser Hinsicht die USA noch nicht allzu great again gemacht.