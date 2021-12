Felix Hannemann 15.03.2011 Lesedauer: 1 Minute

Bis zu 37 Prozent: Die zehn globalen Aktienfonds mit dem größten Japananteil

Die Börse in Japan befindet sich im freien Fall – in den vergangenen fünf Handelstagen fiel der Nikkei in der Spitze um 20 Prozent. Japanfonds verlieren in ähnlicher Größenordnung. Betroffen sind jedoch auch globale Aktienfonds, die besonders stark in japanischen Aktien engagiert sind.