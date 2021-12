Bloomberg-Analyse 10 Dinge, die man über Mifid II wissen sollte

Mifid II, die von der Europäischen Union angestrebte einheitliche Richtlinie zu Finanzmarkt-Aktivitäten und -Dienstleistungen soll am 3. Januar 2018 in Kraft treten, so dass für die Vorbereitungen weniger als ein Jahr bleibt. Die Vorschriften lösen die Richtlinie über Märkte für Finanzinstrumente, kurz Mifid, ab. Die neue Version kombiniert das Umsetzungselement der G20-Handelsvereinbarung (der Vereinbarung der G20-Staaten, den Derivatehandel auf elektronische Plattformen zu verlagern) mit stark erhöhten Anforderungen für die Marktintegrität und den Anlegerschutz.

Was muss man darüber wissen? Nachfolgend eine kurze Analyse von Bloomberg.