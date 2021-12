BMF Real Estate Partners Joint Venture von Becken und MPC Capital geht unter neuem Namen an den Start

Aus der Kombination der tiefen Marktkenntnis der Becken Gruppe und der langjährigen Erfahrung in der Finanzierung von alternativen Investments der MPC Capital entsteht mit BMF Real Estate Partners ein wettbewerbsfähiger neuer Player im Markt für deutsche Gewerbe- und Wohnimmobilien. Die Geschäftsführung von BMF teilen sich Karsten Dill (Becking Holding) und Stefan Viering (MPC Capital).

BMF Real Estate Partners steht aktuell in der Verhandlung über den Erwerb der ersten Immobilienpakete. „Wir analysieren derzeit die ersten Portfolios, die eine Aufteilung von Core- und opportunistischen Assets in dem jeweils von uns angedachten Chance-Risiko-Profil zulassen“, so Karsten Dill. Stefan Viering ergänzt: „Für beide Investitionsstrategien verzeichnen wir hohe Nachfrage aus unterschiedlichen Investoren-Gruppen.“

Über die Becken Gruppe

Die Becken Gruppe konzentriert seit Jahrzehnten ihre Kompetenzen unter dem Dach der Becken Holding auf hoch spezialisierte Dienstleistungen und integrierte Lösungen über die komplette Wertschöpfungskette der Immobilien. Die Kernkompetenzen der Becken Gruppe sind Asset Management und Development von Immobilien. So hat Becken als Asset Manager beispielsweise in 2014 zusammen mit einem Joint Venture Partner ein Immobilienportfolio mit 109 Objekten im Wert von 400 Millionen Euro erworben. Becken Development erbringt sämtliche Projektentwicklungs- und Managementleistungen, wobei der Fokus auf den Bereichen Wohn- und Büroimmobilien und der Quartiersentwicklung liegt. Derzeit wird ein Development-Volumen von ebenfalls ca. 400 Millionen Euro umgesetzt. Darüber hinaus ist Becken zusammen mit der HASPA Gruppe als einer der führenden Property Manager in Norddeutschland präsent, nachdem die Immobilienverwaltungstätigkeit beider Häuser unter dem Dach der HASPA HanseGrund Anfang 2015 zusammengelegt wurde.

Über MPC Capital AG

Die MPC Capital Gesellschaft ist ein unabhängiger Investment Manager spezialisiert auf sachwertbasierte Investitionen und Kapitalanlagen sowie deren Management und Verwaltung in den drei Kernbereichen Immobilien, Maritime Investments und Infrastruktur. Seit 1994 hat MPC Capital über 300 Investitionsprojekte aufgelegt, mit denen Sachwerte im Gesamtvolumen von mehr als EUR 19 Milliarden realisiert wurden.