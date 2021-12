BNP Paribas baut Renten-Team in Deutschland aus

Julien Petit arbeitet ab sofort als neuer Leiter von Versicherungslösungen im Team mit. Er berichtet an Christian Porath, Leiter des Anleihen-Teams Deutschland und Österreich. International ist er dem Leiter Strukturierter Produkte und Derivate Massimiliano Viglienghi unterstellt.Bisher war Petit bei der Credit Suisse angestellt. In seiner neuen Position trägt er die Verantwortung für die Märkte in Deutschland und Österreich.Ab Oktober 2011 erfährt das Team dann eine weitere Verstärkung: Michael Schramm von der DZ Bank soll zukünftig das Geschäft mit deutschen und österreichischen Investoren über mittelfristige Schuldtitel ausweiten.Lokal erstattet er ebenfalls Christian Porath Bericht, international ist Marc Falconer, der Leiter der Europäischen Interessengemeinschaft in London sein Ansprechpartner.