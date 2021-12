Brexit Mit dieser Wahrscheinlichkeit bleibt Großbritannien in der EU

Wir haben uns dem Brexit-Thema in einer Form angenähert, die auch für Finanzexperten interessant sein könnte. Die beste Grundlage, die tatsächliche Wahrscheinlichkeit zu ermitteln, ob es zum Brexit kommt oder nicht, geben die englischen Buchmacher an. Wir haben daher eine relativ einfache Systematik aufgebaut, die die Buchmacherquoten von 20 bedeutenden englischen Buchmachern inkl. der drei bedeutendsten englischen Wettbörsen analysiert und in eine Durchschnittswahrscheinlichkeit umrechnet. Damit hat man pro Tag eine relativ starke Aussage darüber, wie aktuell die Wahrscheinlichkeit eines Brexits von professionellen Marktteilnehmern eingeschätzt wird.

Brexit-Countdown:

Wahrscheinlichkeit für einen Verbleib: 81,1%

Wahrscheinlichkeit für einen Brexit: 18,9%

Stand: 26.05.2016

Quelle: Sauren Fonds-Research.

Die Daten basieren auf den Quoten von 20 bedeutenden Wettanbietern aus Großbritannien, über die die impliziten Wahrscheinlichkeiten bestimmt wurden. Diese geben die Wahrscheinlichkeiten für den Ausgang (Verbleib oder Austritt) des Referendums an und sind nicht zu verwechseln mit den Umfrageergebnissen, die sich auf das Abstimmungsverhalten beziehen.