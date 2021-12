Bund der Versicherten Verbraucherschützer planen Klagewelle gegen Lebensversicherer

Obwohl ein Urteil gegen die HDI Lebensversicherung jetzt rechtskräftig geworden ist, bedauert BdV-Chef Axel Kleinlein, dass es in dem Rechtsstreit kein höchstrichterliches Revisionsurteil gibt. Denn auch andere Anbieter setzten mehrfache Abschlusskosten an, was nun vor Gericht geklärt werden solle.