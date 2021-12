C-Quadrat mit neuem Fondsmanager

Robert Piribauer fängt bei C-Quadrat Kapitalanlage an. Er soll innerhalb des Fondsmanagement-Teams den Prozess der qualitativen und quantitativen Fondsanalyse verstärken.Piribauer arbeitete zuletzt für die Vermögensverwaltung der Unicredit Bank Austria sowie für Pioneer Investments in Wien und Dublin. Zuständig war er für die Fondsauswahl und Kundenberatung. Zuletzt verantwortete er die quantitative und qualitative Fondsanalyse und das Management von Drittfonds-Modellportfolios im Anleihebereich.Des Weiteren wechselten zum Jahresbeginn Andreas Wimmer und Markus Ullmer in den Vorstand der C-Quadrat Kapitalanlage. Beide waren bisher im Vorstand des Mutterunternehmens C-Quadrat Investment tätig. Wimmer soll schwerpunktmäßig für Marketing und Kommunikation, Ullmer für Recht, Risikomanagement und Personal verantwortlich sein. Heinrich Wohlfart dagegen ist zum Jahresende 2011 aus dem Vorstand von C-Quadrat Kapitalanlage ausgeschieden.