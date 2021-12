Catella erweitert Vorstand

Der 45-jährige Werner soll den Bereich Porfolio-Management verantworten. Sein 39 Jahre alte Vorstandskollege Fillibeck wird die Organisationseinheit zur Risikobewertung von Finanz- und Investitionsprojekten (Middle-Office) sowie den Bereich Service-KAG leiten.



Die Gesellschaft habe den Vorstand erweitert, um Investment-Management-Aktivitäten in Europa in den nächsten Jahren auszuweiten, erklärt der Vorstandssprecher Andreas Kneip. Als ersten Schritt hatte Catella im September eine Beteiligung an Castello SGR, einer italienischen Kapitalanlagegesellschaft erworben.