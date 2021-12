China Evergrande Group Das ist der schmerzhafteste Leerverkauf der Welt

Die Gebühren, um Aktien des in Hongkong notierten Immobilienentwicklers für Leerverkäufe zu leihen, haben sich seit Januar auf rund 10 Prozent mehr als verfünffacht, berichtet Simon Colvin, Analyst bei IHS Markit. Und seit dem Beginn der Aktienrückkäufe durch Evergrande Ende März hätten sich die Gebühren verdoppelt. Aktien, die für Ausleihungen bereitstehen würden, seien nahezu alle aufgebraucht worden, was zu den höheren Leihgebühren führe.

Der Aktienkurs von Evergrande hat sich in diesem Jahr mehr als verdreifacht, was Leerverkäufer trifft und selbst einige der optimistischten Aktienanalysten staunen lässt. Ein Teil der starken Rally lässt sich mit den dem Plan von Evergrande erklären, vor dem Backdoor-Listing auf dem chinesischen Festland Geld von strategischen Investoren einsammeln zu wollen, sowie mit Spekulationen, das Unternehmen werde von steigenden Eigenheimverkäufen in kleineren chinesischen Städten profitieren. Hinzu kommt der Aktienrückkauf.

„Ich würde Investoren wegen der starken Dynamik nicht dazu raten, Evergrande leerzuverkaufen. Es ist zu riskant”, sagte Analyst Raymond Cheng von CIMB Securities in Hongkong in einem telefonischen Interview mit Bloomberg. „Der Schwung wird stark bleiben, bis das Backdoor-Listing abgeschlossen ist. Und danach wird es vielleicht eine Korrektur beim Aktienkurs geben.”

Aktie auf Allzeithoch

Am Montag dieser Woche waren die Aktien um bis zu 27 Prozent auf ein Allzeithoch nach oben geschossen. Konkurrenten wie Country Garden Holdings und Sunac China Holdings stiegen um mehr als 10 Prozent. Die Rally wirft unter anderem Fragen bei JP Morgan Chase auf. In einer Kundennotiz, die am Freitag einging, erklärten die Analysten der US-Bank, dass das Geschäftsmodell von Evergrande nicht nachhaltig sei.

Der Druck auf Leerverkäufer nimmt zu, da Investoren ihre pessimistischen Positionen eindecken, sagte Oscar Choi, Analyst bei Citigroup. Das könne zu der höheren Nachfrage nach den Aktien des Unternehmens beitragen.

Erwartung sinkender Kurse

Bei einem typischen Leerverkauf leihen sich Investoren Aktien und verkaufen diese mit der Erwartung, dass der Kurs sinken wird. Bei einer erfolgreichen Wette kauft der Investor später die Aktien zu einem niedrigeren Kurs zurück und gibt sie an den ursprünglichen Ausleiher zurück. Die Differenz beim Kurs ist der Gewinn.

Nach der Rally am Montag dieser Woche ist der Kursanstieg von Evergrande der größte unter den wichtigsten Leerverkaufs-Zielen weltweit. Berücksichtigt sind Unternehmen mit einem Marktwert von mindestens 1 Milliarde US-Dollar und einem Leerverkaufs-Anteil von mindestens 10 Prozent laut Markit zeigen Daten von Bloomberg.

Anstieg um 205 Prozent

Die einzige andere Wette, die für Leerverkäufern ähnlich schmerzhaft war, ist das US-Unternehmen Applied Optoelectronics. Die Aktien der Firma kletterten den Daten zufolge in diesem Jahr um 205 Prozent. Evergrande wird auf dem Rekordwert des 36-Fachen des berichteten Gewinns gehandelt. Das ist mehr als das Doppelte der Bewertung von Country Garden und Sunac. Allein der Kursanstieg am Montag sorgte für einen Anstieg des Marktwerts von 5,3 Milliarden Dollar.

Aktien von Evergrande werden zum 36-fachen des erwarteten Gewinns gehandelt. Das ist mehr als das Doppelte der Bewertung für die Konkurrenten Country Garden und Sunac. Wetten auf einen Fallenden Kurs standen hinter 20,7 Prozent des Streubesitzes am 25. Mai, zeigen Daten von IHS Market. Gleichzeitig ist der Aktienkurs des Unternehmens rund 118 Prozent höher als die Konsens-Erwartung von Analysten für die nächsten zwölf Monate.

Katalysator für Aktienkurs

Einige Analysten sind noch immer optimistisch. John Lam von Morgan Stanley, der den Aktien mit der Anlageempfehlung „Übergewichten“ besonders positiv gegenübersteht, sieht ein Kursziel von 12 Hongkong-Dollar, wie Daten von Bloomberg zeigen. Er begründet seine Einschätzung damit, dass das Management Schritte eingeleitet habe, um das Zweitrunden-Ziel für strategische Investments von 15 Milliarden Yuan auf 30 Milliarden Yuan anzuheben.

Evergrande will die Sechs-Monats-Zahlen im August vorlegen. Das könnte laut Morgan Stanley ein weiterer potenzieller Katalysator für den Aktienkurs sein.