China-Expertin und Ex-Barings-Managerin Diese Aktien kauft Lilian Co

Automobil-Titel und Aktien aus dem Luxussegment, die in Hongkong gelistet sind – das sind Firmen, die Lilian Co, Expertin für China-Aktien, derzeit kauft, berichtet Citywire . Warum? Weil etwa der Automobilsektor vom schwachen Ölpreis profitiert, so die ehemalige Barings-Managerin. Ansonsten sind internationale Marken mit hauptsächlicher Produktion in Europa für sie interessant, etwaoder. Wachstum sieht sie im Bereich der zyklischen Konsumgüter, weil der Bereich in den letzten Jahren eine Abwertung erfahren hat, so Co.Skeptisch ist die Fondsmanagerin des El Sturdza Strategic China Panda Fund gegenüber, weil die Titel nicht mehr günstig sind und sie kein hohes Wachstum erwartet. „Das Gewinnwachstum bei chinesischen Banken wird sich im Vergleich zu letztem Jahr noch weiter verringern“, begründet Lilian Co ihre Ansicht.In punkto IT-Werten hält die Fondsmanagerin große Internetaktien immer noch für fair bewertet. Welche Firmen ihr Potential noch nicht ausgeschöpft hätten: Die beiden IT-Firmenund