Crashtest: Die besten globalen Value-Aktienfonds

Regional breiter aufgestellt als der überwiegend in Europa anlegende DJE-Fonds ist der zweitplatzierte Value-Invest Global von Value-Invest, einer Luxemburger Gesellschaft mit dänischem Hintergrund. Das vierköpfige Managerteam unter Leitung von Jens Hansen setzt vornehmlich auf große Unternehmen, deren Aktien mindestens 35 Prozent unter ihrem inneren Wert notieren. Bei Nebenwerten muss der Abschlag noch höher sein. Unternehmen aus Schwellenländern sind tabu, ebenso Neuemissionen und Finanzwerte. Zurzeit dominieren Konsumtitel das Portfolio.Ebenfalls aus einem reinen Value-Haus stammt der Tweedy Browne International Value. Die vier Partner des New Yorker Unternehmens Tweedy Browne investieren für den Fonds in rund 100 Titel fast ausschließlich außerhalb der USA.Eine ähnlich breite Streuung bevorzugen Peter Langerman und Philippe Brugere-Trelat beim Franklin Mutual Global Discovery, den sie allerdings erst seit Dezember 2009 managen. Kapitalerhalt ist ein wichtiges Anlageziel, daher dürfen sie bis zu 50 Prozent des Portfolios in Cash halten. DAS INVESTMENT.com hat alle weltweit in Value-Aktien investierenden Fonds geprüft, die Ende September 2010 mindestens drei Jahre alt und 10 Millionen Euro schwer waren. Im Performance-Vergleich ging es darum, über verschiedene Zeiträume besser abzuschneiden als der Gruppendurchschnitt.Im Stresstest punkteten jene Fonds, die wenig schwankten und die Verluste begrenzten. Der Rating-Vergleich schließlich bündelte die Noten von sieben Ratingagenturen. Für alle drei Kategorien gilt: Je höher der erzielte Rang, desto höher die Punktzahl.Der Spitzenreiter bekommt 100 Punkte, das Schlusslicht geht leer aus. Insgesamt kann ein Fonds auf diese Weise also maximal 300 Punkte erreichen. Nähere Details zum Crashtest finden Sie hier