Wettbewerb Future Fundstars Das sind die Finalisten

Im ersten Halbjahr 2022 startete Fundview mit dem Haftungsdach NFS Netfonds und dem Vermögensverwalter Azemos Vermögensmanagement die dritte Staffel der Future Fundstars. Bei dem Wettbewerb präsentieren Fondsboutiquen ihre Strategien in einem Live-Pitch. Dem Gewinner winkt unter anderem ein Investment in Höhe von bis zu 2 Millionen Euro. Am 20. Juni steht nun das Finale im Rahmen einer Netfonds-Veranstaltung in Mannheim an.

Die Jury setzt sich unter anderem aus den beiden Fonds-Selektoren Sascha Hinkel (Deka) und Tobias Schäfer (Berenberg) zusammen. Folgende Teilnehmer haben die Experten in die letzte Runde gewählt:

Huy Nguyen von Sen Capital mit seinem Asienfonds Lotus Asia Selection,

Philipp Baumann und Armin Herbsthofer von Z22 Technologies, einer Schweizer KI-Boutique, mit der Strategie Z22 Smart Mirror (ISIN: CH0473589759),

Andreas Meyer von der Hamburger Boutique Fountain Square AM mit der alternativen Anleihe-Strategie FS Colibri Event Driven Bonds (DE000A2QND20) und

Hubertus Clausius von der hessischen Boutique Seahawk Capital mit dem Seahawk Equity Long Short (LU1910828935) für Transport und Energie.

Mit dem Lotus Asia Selection steht laut Tobias Schäfer von Berenberg ein Asienfonds im Finale, der mit lokaler Expertise glänzt. „Diese lokale Expertise erleichtert den Marktzugang in einer spannenden Nische. Zudem hilft die praktische Berufserfahrung von Nguyen in der Industrie, um Geschäftsmodelle zu verstehen und die Erfahrung bei Morningstar um einen nachvollziehbaren und strukturierten Anlageprozess auf- und umzusetzen“, sagt der Experte. René Delrieux von der Comdirect ergänzt: „Nguyen investiert in einer Nische mit enormen Wachstumspotenzial und ist ein Experte für die regionalen Besonderheiten.“

Die Schweizer KI-Boutique Z22 hat die Jury mit ihrem Absicherungsansatz für sich gewonnen: „Lediglich wenige Strategien am Markt nutzen VIX-Strukturen zur gezielten Absicherung von Drawdowns. Zusätzlich führt das aktuelle Umfeld zu einer verstärkten Nachfrage nach Strategien, die Drawdownschutz zu einem bezahlbaren Preis in den Anlagefokus rücken“, sagt Schäfer.

Über den FS Colibri Event Driven Bonds sagt Sascha Hinkel von der Deka: „Der Ansatz von Andreas Meyer von der Hamburger Anleihe-Boutique Fountain Square AM zeichnet sich durch einen nachvollziehbaren Investment-Prozess aus. Darüber hinaus ist der Fokus auf Nischen im Rentenmarkt interessant. Im Rahmen einer möglichen Investition vor allem eine spannende Portfolioergänzung.“

Über Hubertus Clausius sagt Philipp Prömm von Shareholder Value Management: „Clausius überzeugt durch seine glaubwürdige Expertise und hat ein einzigartiges Produkt mit einer tollen Story.“ Aus Rainer Laborenz (Azemos Vermögensmanagement) Sicht muss sich Clausius zwar noch im Marketing verbessern. „Aber die Strategie ist inhaltlich sehr gut“, ist der Experte überzeugt.