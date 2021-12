Dax hat Geburtstag: „Mein bester Kauf waren BASF-Aktien“

Die erste und zugleich meine besten Dax-Erfahrungen war der Kauf von BASF-Aktien. Anschließend stieg der Kurs um mehr als das doppelte. Ein perfektes Geschäft.Das war der 4. Juni 2013. Da notierten die BASF-Aktien auf ihrem bisherigen Höchstkurs von 76,39 Euro.Das war der 16. Oktober 1999, dem Tag mit dem größten Dax-Absturz aller Zeiten von Minus 12,8 Prozent. Solche Kurssprünge kannte man eigentlich vorher nur vom Neuen Markt und seinen Aktienwerten.Die der MLP AG am 28. Mai 2002, als sich der Vorstand angesichts kritische Fragen wegen angeblicher Bilanzfälschung rechtfertigen musste. Später wurde das ganze gegen eine Strafzahlung eingestellt.Die Freudenberg Gruppe sollte – symbolisch für viele andere erfolgreiche nachhaltige Familienunternehmen – rein. Die Commerzbank als „halbstaatliches“ Angestelltenunternehmen raus. Mir tun da im Wesentlichen nur die normalen Mitarbeiter Leid, die – wie in den meisten Fällen – für eine desolate Führung nichts können.Ja, denn sie drücken nach wie vor – mehr als jeder andere Index auf einzelne Länder – die Performance des jeweiligen Landes am besten aus.Ich schenke den S&P 500. Denn damit investiere ich für mein Enkelkind in die größte Volkswirtschaft der Welt. Auch in den nächsten 25 Jahren.Deutsche Bank, VW und BASF. Alle drei sind Weltmarktführer. Wobei ich mir nach Lehman bewusst bin, dass sich das innerhalb von 12 Monaten verändern kann.Bei 30.000 Punkten. Das entspräche einem durchschnittlichen jährlichen Wertzuwachs von 6 Prozent.„You’ll never walk alone“Einige, darunter Adidas, Allianz, BASF, Bayer, Beiersdorf, BMW, Fresenius Medial Care, Henkel und Siemens.Der liegt schon sechs Jahre zurück. Wenn er heute wäre, dann gäbe es ebenso schicke wie funktionale Sportbekleidung von Adidas.