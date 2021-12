Details aus den BVI-Zahlen Was Sie über den neuen Fonds-Rekord wissen müssen

2.382 Milliarden Euro verwaltete die deutsche Fondsbranche Ende 2014. Das ist mehr als das Doppelte der Summe, die sie vor zehn Jahren unter sich hatte. Der Löwenanteil von 1.231 Milliarden Euro liegt in Spezialfonds, die für institutionelle Großanleger aufgelegt werden.

Dienstag, 10. Februar in Frankfurt. Mit einigem Stolz in der Stimme präsentiert Holger Naumann, Präsident des BVI, die Zahlen der deutschen Fondsbranche fürs vergangene Jahr. Am häufigsten gebraucht er dabei das Wort Rekord. Hier sind die passenden Zahlen dazu.