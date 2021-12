Deutsche Bank mit neuem Kreditspezialisten

Zuvor war Orr bei der niederländischen Bank ABN Amro tätig, die er im Juni vergangenen Jahres im Zuge deren Übernahme durch die Royal Bank of Scotland Group verlassen hat. Wie die Finanzzeitung Wall Street Journal (WSJ) berichtet, soll Orr seine neue Aufgabe im Rentenbeleihungsgeschäft der Deutschen Bank mit Sitz in London in Kürze aufnehmen. In seiner neuen Funktion wird Orr an Bill Northfield, den Leiter des Kreditgeschäfts der Bank, berichten. Orr trat der ABN Amro 2004 bei. Zuvor war er rund drei Jahre im Europageschäft des japanischen Brokers Daiwa tätig.