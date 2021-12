Deutsche Fondsliga: Spannende Wochen stehen bevor

An diesem Gesamtbild änderte sich auch nach der 24. Spielwoche noch nicht viel (siehe Tabelle). Zwar tauschte das Führungsduo Allianz RCM Aktien Europa und M&G Global Basics die Plätze, doch der Abstand zwischen den unterschiedlichen Lagern verringerte sich nur marginal. Spannend würde es allerdings, wenn es an den Börsen nach den doch etwas deutlicheren Rücksetzern der vergangenen Woche zu einer größeren Korrektur käme. Anlässe dafür gäbe es genug: das Auslaufen der globalen Konjunkturprogramme, die jüngsten Bremsmanöver der chinesischen Zentralbank oder die Bankenregulierungspläne von US-Präsident Barack Obama.Aufgrund des bisherigen Saisonverlaufs am ehesten von einem solchen Szenario profitieren müsste Arne Sand. Der Manager des auf Rang 9 vorgerückten Smart-Invest Superfonds kann den Aktienanteil seines Portfolios zwischen Null und 100 Prozent variieren und spielte bislang sehr offensiv. Bislang sieht Sand jedoch keinen Anlass, auf Defensive umzuschalten. „Die Rückschläge liegen noch voll im Rahmen des Erwarteten“, sagt der Stuttgarter Vermögensverwalter und belässt die Aktienquote seines überwiegend aus Rohstoff- und Emerging-Markets-Investments bestehenden Dachfonds zunächst bei 96 Prozent. Weil aber viele Zielfonds deutlich an ihre Stop-Loss-Grenze herangerückt seien, könne das Bild in der kommenden Woche schon ganz anders aussehen.Ähnliches gilt für den ebenfalls zu 100 Prozent flexiblen Veritas ETF-Dachfonds auf Rang 13. „Nach der fulminanten Rally in den letzten Monaten wäre es nicht verwunderlich, wenn zunächst etwas Konsolidierung angesagt ist“, sagt dessen Manager Markus Kaiser. Zwar seien in vielen Märkten die strategischen Aufwärtstrends noch intakt. Taktisch gebe es allerdings bereits erste Verkaufssignale. Deshalb hat Kaiser die Aktienquote auf 85 Prozent gesenkt und vor allem in den Emerging Markets Gewinne mitgenommen. Dort sind jetzt nur noch rund 25 Prozent des Fondsvermögens investiert. Kaiser: „Wir rechnen insgesamt mit einer steigenden Volatilität an den Kapitalmärkten. Jetzt müssen die nächsten Wochen zeigen, ob das Fundament an den Aktienmärkten fest genug ist, kurzfristig auch größere Schwankungen wegzustecken.“