Deutscher-Ring-Seifenoper: Bafin schaltet sich ein

Die Bafin setzte gleichzeitig das Vetorecht der DR Kranken außer Kraft.Wegen der verwobenen Struktur habe die Krankenversicherung nämlich faktisch ein Vetorecht gegen unternehmerische Entscheidungen von DR Leben und Sach und umgekehrt. Damit ist nun Schluss."Damit will die Bafin sicherstellen, dass bestimmte Vertragsklauseln des Organisationsvertrags sich in der Praxis nicht so auswirken, dass die Unabhängigkeit der Deutscher Ring Krankenversicherung eingeschränkt ist. Dies gilt entsprechend für die Lebens- und Sachversicherungsgesellschaften des Deutschen Rings", so die Signal Iduna in einer Stellungnahme.Eine Entwirrung der Vertriebsbeteiligungen forderte die Bafin nicht. Insbesondere die Mehrheitsbeteiligung an der OVB müssen nicht aufgeteilt werden.„Der Verwaltungsakt der Bafin bestätigt unsere Auffassung, dass die derzeitige Situation, in der sich unsere Gesellschaften befinden, rechtswidrig ist", sagt Martin Strobel, Vorsitzender der Konzernleitung der Baloise. Man wolle diesen rechtswidrigen Zustand so schnell wie möglich beseitigen und die Gesellschaften im Sinne aller Beteiligten zügig entflechten.Inzwischen haben Baloise und Signal Iduna die Verhandlungen wieder aufgenommen. Über das Ergebnis sprechen die Parteien bisher noch nicht. Es seien aber „Aufträge unterschiedlicher Art“ vereinbart worden, hieß es auf einem Pressegespräch der Signal Iduna am Donnerstagabend in Hamburg.