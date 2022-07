Welche Mischfonds sind so aufgestellt, dass sie ihren Anlegern besonders gute Ergebnisse bescheren können? Das analysiert einmal pro Quartal die Kölner Vermögensverwaltung Rheinische Portfolio Management. Hier stellen wir die zehn Fonds vor, die dort aktuell auf der Bestenliste stehen.

Die zehn aussichtsreichen Kandidaten unter den meistverkauften Mischfonds in Deutschland – das ist es, wonach die Vermögensverwaltung RP Rheinische Portfolio Management regelmäßig fahndet. Die Kölner bieten ein Auswahlportfolio an, das stets die zehn aktuellen Top-Fonds enthält. Alle drei Monate wird neu analysiert und umgeschichtet.

Um die Besten herauszufiltern, werten Analysten um Geschäftsführer und Portfoliomanager Mirko Hajek zu jedem Quartalsende die Listen der meistverkauften Mischfonds aus deutschen Großvertrieben aus. In unserer Chartstrecke kommentiert Hajek auch die jeweiligen Stärken und Schwächen der Auswahl-Fonds.

Das Scoring von RP basiert auf acht relativen und absoluten Kennzahlen zu Wertentwicklung und Risiko der Fonds, darunter betrachtet Hajek die Drei-Jahres-Performance, die Volatilität und den maximalen Verlust (Maximum Drawdown). Die aktuelle Analyse stammt vom 30. Juni 2022.

„Mischfonds unter Druck“

Zur aktuellen Bestenliste sagt Hajek: „Nach einem der schwächsten Halbjahre aller Zeiten an den Kapitalmärkten stehen auch die besten vermögensverwaltenden Mischfonds unter Druck. Während sich der Janus Henderson Balanced gegenüber dem Vorquartal an der Spitze behauptete, gab es dahinter ordentlich Bewegung. Mit der Rückkehr des Ethna-Aktiv unter die Top 10 zeigt dabei ein weiterer erfahrener Manager, dass mit ihm besonders unter widrigen Umständen wieder zu rechnen ist.“

Viele Fonds hätten im ersten Halbjahr 2022 mehr als 10 Prozent an Wert eingebüßt, erinnert Hajek. Dagegen hätten Ethna-Gründer Luca Pesarini und sein Team nur weniger als 2 Prozent Verluste erlitten. „Gutes Markt-Timing bewies auch der Acatis Gané Value Event Fonds, der nach kurzer Auszeit ebenfalls wieder den Sprung unter die besten 10 VV-Fonds schafft“, so der RP-Geschäftsführer.

Und weiter: „Nicht mehr überzeugen konnte der Phaidros Balanced, der mit dem Umfeld überhaupt nicht zurechtkam und schmerzhafte Verluste verbuchte.“ Auch der Schroder Global Multi Asset Balanced sei mit Rang 11 diesmal knapp am Top-10-Ranking vorbeigerutscht. Bis Ende Mai habe er sich gut geschlagen, sei im Juni aber eingebrochen.

Hier kommt die Top 10:

Platz 10: Squad Aguja Opportunities

ISIN: DE000A2AR9B1

Fondsvolumen: 322 Mio. Euro

Manager: Fabian Leuchtner; Dimitri Widmann

Strategie: Flexibler Mischfonds mit Fokus auf Small- und Midcaps

Stärken: Hohe Flexibilität eröffnet Vielzahl an Opportunitäten

Schwächen: Deutlich wachsendes Fondsvolumen könnte Performance verwässern