Die 20 besten DWS-Fonds in der Übersicht

DAS INVESTMENT zeigt im Folgenden die 20 Fonds der DWS, die im Konkurrenz-Umfeld ihrer jeweiligen Fonds-Kategorie besonders erfolgreich sind. Unter den besten Angeboten des Fondsanbieters, der nahezu eine Billion Euro für seine Kunden managt (960 Milliarden Euro), finden sich einige bekannte Bestseller neben aufstrebenden Fondsperlen.

Die im Wettbewerb besten 5 DWS-Fonds:

Entscheidende Kennziffer unserer Rangliste ist die risikoadjustierte Rendite über fünf Jahre auf Basis von Daten des Research-Hauses Morningstar.

Anders als etwa bei der Fonds-Kennziffer Sharpe Ratio setzt Morningstar die Rendite dabei nicht nur ins Verhältnis zur Volatilität, sondern berücksichtigt für die Ermittlung insbesondere Rückschläge bei der Wertentwicklung. Je mehr Konkurrenten die Fonds in ihrer jeweiligen Morningstar-Vergleichsgruppe hinter sich lassen können, desto weiter vorn platzieren sie sich.

Sehen Sie auf den folgenden Seiten das komplette Ranking mit den im Wettbewerb besten 20 DWS-Fonds.