Nachhaltige Geldanlage
Die 20 besten DWS-Fonds in der Übersicht
Übersicht der Wertentwicklung Die 20 besten DWS-Fonds im Wettbewerb
Inhalt
DAS INVESTMENT zeigt im Folgenden die 20 Fonds der DWS, die im Konkurrenz-Umfeld ihrer jeweiligen Fonds-Kategorie besonders erfolgreich sind. Unter den besten Angeboten des Fondsanbieters, der nahezu eine Billion Euro für seine Kunden managt (960 Milliarden Euro), finden sich einige bekannte Bestseller neben aufstrebenden Fondsperlen.
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