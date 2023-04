125 Fonds im Crashtest Die besten Fonds für europäische Nebenwerte

Mit einem Minus von 21,6 Prozent fiel die Jahresbilanz des MSCI Small Caps Europe ausgesprochen ernüchternd aus. Während manche europäische Nebenwertefonds sogar noch deutlich stärker in die roten Zahlen rutschten, konnte der Squad European Convictions den Verlust auf 14,1 Prozent begrenzen. Mit minus 9,7 Prozent noch glimpflicher davon kam der Squad Gallo Europa.

Rang Fondsname ISIN Punkte Gesamt Punkte Performance Punkte Stresstest Punkte Aktives Management Performance 5 Jahre Maximaler Verlust 5 Jahre Fondsvolumen in Mio EUR 1 Squad European Convictions LU1105406398 83 28 30 25 48,89 28,20 148 2 Squad Gallo Europa R DE000A2DMU74 83 30 30 23 40,89 27,43 107 3 Candriam Sustainable Equity Europe Small & Mid Caps LU2258565089 71 24 27 20 39,24 34,89 193 4 X-Trackers MSCI Europe Mid Cap ETF LU0322253732 71 26 25 20 41,98 38,21 47 5 I-Shares Euro Stoxx Small ETF IE00B02KXM00 70 26 30 14 36,20 35,36 411

Nicht zuletzt dieser Standfestigkeit verdanken es beide Fonds, dass sie im aktuellen Crashtest mit je 83 Punkten den Spitzenplatz belegen (siehe Tabelle). Demgegenüber rutschten die Konkurrenten Echiquier Agenor SRI Mid Cap Europe und Echiquier Entrepreneurs, die den vorangegangenen Crashtest in dieser Kategorie angeführt hatten, mit einem 2022 erlittenen Verlust von 29,4 beziehungsweise 28,5 Prozent ins Mittelfeld der Tabelle ab.

Während der 2014 aufgelegte Squad European Convictions bereits 2020 ganz vorn mitspielte, legt der erst 2017 gestartete Squad Gallo Europa sein erstes Fünf-Jahres-Ergebnis vor. Mit Sebastian Hahn, Jérémie Couix und Lars Hettche von der im oberbayerischen Iffeldorf residierenden Gesellschaft HC Capital Advisors haben beide Fonds dasselbe Beraterteam, das einen strikten Stockpicking-Ansatz verfolgt.

Dabei deckt Hahn den deutschen und den britischen Markt ab, während Couix Spezialist für Frankreich-Investments ist und Hettche seine Expertise im Bereich zyklische Industrien beisteuert. „Für uns stehen fünf Investitionskriterien im Vordergrund: starke Bilanzen, eine günstige Bewertung, attraktive Geschäftsmodelle, ein Shareholder-freundliches Management sowie ein sehr guter Track Record“, erläutert Hahn. Dabei konzentriert sich das Trio auf ein Kern-Universum von 400 bis 500 Werten.

Französische Firmen spielen Schlüsselrolle

In beiden Fondsportfolios spielen französische Unternehmen mit einer Gewichtung von rund einem Drittel eine Schlüsselrolle, was Hahn mit den günstigen Bewertungsniveaus in Frankreich begründet. Zu den größten Positionen gehört LDC, der französische Marktführer für Geflügelverarbeitung. Insgesamt überschneiden sich die Fonds zu rund 40 Prozent.

Hinsichtlich der Marktkapitalisierung setzen die Fondsberater mit den beiden Gruppensiegern allerdings unterschiedliche Schwerpunkte. Hahn: „Der Squad Gallo Europa investiert primär in europäische Nebenwerte, deren Marktkapitalisierung in der Regel bei mehr als 500 Millionen Euro liegt. Beim Squad European Convictions hingegen ist die Marktkapitalisierung mit einem Median von rund 320 Millionen Euro geringer.“ Aus diesem Grund befindet sich der Squad European Conviction schon seit längerem in einem Soft-Close, während der Squad Gallo Europa momentan für neue Anleger frei zugänglich ist.

Dass beide Fonds 2022 vergleichsweise stabil durchs Jahr kamen, begründet Haben unter anderem damit, dass der an den Bewertungen orientierte Anlageprozess stets das Abwärtsrisiko berücksichtige. Somit habe der Fokus auf etablierten und bilanzstarken Unternehmen gelegen. Die strategische Cash-Quote von 19 (Squad Gallo Europa) beziehungsweise 16 Prozent (Squad European Convictions) habe zudem als Puffer gedient. Auch im derzeitigen Marktumfeld fühlt sich Hahn mit diesen Quoten wohl: „Wir sind zwar eher auf der Käuferseite, bleiben aber weiter vorsichtig.“ Gerade im Nebenwerte-Segment sei es zudem wichtig, ausreichend Cash zu halten, um bei Abflüssen nicht verkaufen zu müssen.

Die weiteren Aussichten beurteilt Hahn unter dem Strich positiv: „Beide Fonds halten Unternehmen, die sich langfristig in verschiedensten Szenarien gut entwickeln können. Nebenwerte in Europa sind besonders im Vergleich zu Large Caps attraktiv bewertet.“ Angesichts der jüngsten Zins- und Inflationsentwicklung sieht er jedoch im Value-Segment 2023 bessere Chancen als bei Wachstumswerten.

Ähnlich zuversichtlich äußert sich Geoffroy Goenen. „Wir sind der Meinung, dass Small Caps schon bald eine Outperformance erzielen könnten. So beobachten wir seit dem Herbst des Vorjahres einen deutlichen Stimmungsumschwung an den Märkten“, sagt der Leiter Fundamentalanalyse für Europa-Aktien bei Candriam und Co-Manager des drittplatzierten Candriam Sustainable Equity Europe Small & Mid Caps. Als Hauptgründe hierfür sowie die starke Erholung der europäischen Kernmärkte nennt Goenen den Rückgang der Gaspreise in Europa, das Anziehen der Inflation in den USA und die Wiederöffnung Chinas.

Die wichtigste Frage sei nun, wie sich die immer höheren Finanzierungskosten auf die amerikanische und europäische Wirtschaft auswirken und ob die Zentralbanken flexibel genug sind, die Zinsen in absehbarer Zeit wieder zu senken. „Der Zeitpunkt dieser Kehrtwende wird für frühzyklische Firmen und Small Cap-Unternehmen entscheidend sein“, betont der Candriam-Manager.

Gesundheit, Digitales, Energiewende – Megatrends wirken auch in Europa

Er sieht in Europa eine breite Palette von Unternehmen, die Lösungen für zahlreiche Megatrends wie die Energiewende, neue Gesundheitstechnologien sowie die Digitalisierung und Automatisierung der Wirtschaft anbieten können. Anders als Hahn und Coux setzt Goenen gemeinsam mit Co-Portfoliomanager Christian Solé auf Länderebene einen Schwerpunkt bei britischen Titeln, die aktuell mit knapp 30 Prozent gewichtet sind. Aktien aus Frankreich machen hingegen lediglich knapp 7 Prozent des Portfolios aus.

„Die Länderallokation ist das Ergebnis unserer Aktienauswahl mit einer Abweichung von 10 Prozentpunkten gegenüber der Benchmark MSCI Small Caps Europe“ betont Goenen. Neben einer guten Performance hat er sich mit Solé zum Ziel gesetzt, den CO2-Fußabdruck des Fonds 30 Prozent unter der Benchmark zu halten. Hierfür wendet das Team zunächst Ausschlusskriterien an, die rund 20 Prozent des Anlageuniversums wegfallen lassen. Anschließend filtert das Team diejenigen Unternehmen heraus, die mit besonders guten ESG-Bewertungen punkten.

Aus diesem Anlageuniversum stellen die Portfoliomanager anhand der fünf Kriterien Qualität des Managements, grundlegendes Marktwachstum, Wettbewerbsvorteile, Rentabilität und Verschuldung ein Portfolio zusammen, das in der Regel um die 50 Titel enthält und in dem derzeit auf Sektor-Ebene Industrie- und Finanztitel wie der britische Inspektionsdienstleister Intertek Group und die belgische Genossenschaft Cera eine Schlüsselrolle spielen. Ebenfalls unter den Top-10: der weit über die Grenzen seiner italienischen Heimat hinaus bekannte Daunenjacken-Hersteller Moncler.