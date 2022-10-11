9 Filial- und 7 Direktversicherungen Die besten Kfz-Versicherer 2022
Bis zum 30. November können Kfz-Versicherte ihrem bisherigen Anbieter fristgerecht kündigen und zu einer anderen Versicherung wechseln. Aber lohnt sich das auch?
„Zahlreiche Tarife verändern sich übers Jahr in puncto Kosten und Leistungen“, heißt es vom Deutschen Institut für Service-Qualität (DISQ). Das DISQ hat im Auftrag des Nachrichtensenders NTV die Tarife und den Online-Service von 30 Kfz-Versicherern untersucht.
Das Ergebnis: In der Summe aus Versicherungsprämien, Leistungen und Online-Service schneiden die Kfz-Versicherer mit einem guten Ergebnis ab. Insgesamt erzielen die Direktversicherer mit 76,1 Punkten ein etwas besseres Resultat als die Versicherer mit Vermittlernetz (72,4 Punkte). Zwei Direktversicherer erzielen das Qualitätsurteil „sehr gut“.
Punkte: 71,9 (von 100 möglichen Punkten).
Qualitätsurteil: gut.