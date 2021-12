Die Fonds-Favoriten der Top-Vermögensverwalter Milot Hasaj mag den CPR Silver Age

– mit weitreichenden Auswirkungen auf Wirtschaft und Gesellschaft. Die Volkswirte und Anlagestrategen unseres Hauses haben kürzlich analysiert, welche Herausforderungen, aber auch Chancen sich aus diesem Wandel für Anleger ergeben. Durch gezielte Investments nämlich lässt sich die Alterung der Gesellschaft im Portfolio nutzen.Eine solche Möglichkeit bietet der europäische Aktienfonds CPR Silver Age. Dieser im Dezember 2009 aufgelegte Fonds aus dem Hause Amundi bildet das Thema mit einem relativ konzentrierten Portfolio von etwa 60 Titeln aus acht thematischen Sektoren ab, die von der zunehmenden Alterung der Bevölkerung profitieren sollten. Dazu gehören unter anderem die Bereiche Pharmazeutika, medizinische Geräte, Betreuung und Tourismus, aber auch Sicherheit und Finanzen.aus einem Universum von 210 Aktien aus. Dabei folgen sie, unterstützt durch die Aktienanalysten von Amundi, einem qualitativ-fundamentalen Stockpicking-Ansatz und weichen sowohl auf der Einzeltitel-Ebene als auch bei der Sektor-Allokation mitunter recht stark vom Vergleichsindex MSCI Europe ab.Die Wertentwicklung des rund eine Milliarde Euro schweren Fonds seit Auflegung kann im Vergleich zum Index überzeugen. Dabei erklärt sich ein Teil der Outperformance aus dem thematischen Fokus auf defensive Sektoren, insbesondere auf die Bereiche Freizeit/Reise und Pharma. Der Rest ist ein Ergebnis richtiger Allokationsentscheidungen des Managementteams., in denen die von Vafa und Clement bevorzugten Sektoren schwächer laufen als der breite Markt und die relative Entwicklung des Fonds entsprechend leidet. Solche Phasen können Anleger leichter durchstehen, wenn sie eine feste Überzeugung für das Anlagethema Demografie mitbringen und entsprechend langfristig im CPR Silver Age investieren – ganz nach dem in diesem Fall keineswegs überholten Motto „Kaufen und liegen lassen“.Das 1789 in Köln gegründete Bankhaus bietet als eine der führenden Privatbanken in Deutschland Vermögensverwaltung und -beratung für vermögende Privatkunden und institutionelle Anleger. Ein Schwerpunkt liegt dabei auf dem Management und der Auswahl von Investments aus den Anlagekategorien Aktien, Renten und Absolute Return.Verpassen Sie keinen Beitrag aus unserem wöchentlichen Online-Magazin DER FONDS und melden Sie sich hier kostenlos per E-Mail an