Die Fonds-Favoriten der Top-Vermögensverwalter Oliver Heller von A/Ventum empfiehlt den JPM Emerging Markets Investment Grade Bond Euro Hedged

Nach der Schwächephase zu Jahresbeginn halten wir Hartwährungsanleihen aus den Schwellenländern jetzt wieder für aussichtsreich. Dabei bevorzugen wir vor allem Titel von als sicher geltenden Schuldnern, also mit Investment-Grade-Rating Die Frage „Aktiv oder Passiv?" beantwortet sich deshalb von allein.Die drei für den Fonds verantwortlichen Manager Pierre-Yves Bareau, Scott McKee und Emil Babayev zielen auf einen Ertrag ab, der die Investment-Grade-Anleihemärkte von Schwellenländern übertrifft. Dafür legen sie das Fondsvermögen vorwiegend in auf US-Dollar lautende Schwellenländer-Anleihen mit Investment-Grade-Rating an, wobei wir für unseren Bedarf die in Euro abgesicherte Anteilsklasse verwenden.Die Kennzahl Yield to Worst – also die Mindestrendite unter Berücksichtigung möglicher vorzeitiger Kündigungen von Emittenten – der im Fonds enthaltenen 261 Anleihen beträgt 4,0 Prozent, bei einer Duration von rund 7 Jahren.Die Kostenbelastung des Fonds hält sich mit einer TER von 1,1 Prozent in engen Grenzen.Bei der wirtschaftlichen Entwicklung der unterschiedlichen Schwellenländer beobachten wir ein sehr hohes Maß an Differenzierung innerhalb des Investment-Universums. Während beispielsweise die Leistungsbilanzen rohstoffexportierender Schwellenländer wie Brasilien oder Malaysia unter dem Preisverfall leiden, verbessern sich andererseits die Leistungsbilanzen rohstoffimportierender Länder wie Ungarn oder Rumänien.