Versicherungsmakler Investoren zimmern neue Flaggschiffe im Finanzvertrieb

Der inhabergeführte Mittelständler wird zum Auslaufmodell am Maklermarkt. Weil ihnen oftmals Nachfolger fehlen und der Druck zum digitalen Angebot seit der Corona-Zeit wächst, geben viele Versicherungs- und Finanzmakler ihr Geschäft auf. Hinter den großen Aufkäufern stehen zunehmend große Geldgeber.

Dreimaster: Internationale Investoren wollen im großen Stil Unternehmen am deutschen Markt der Versicherungs- und Finanzmakler entern und verdrängen immer mehr kleine Bötchen der Branche.

Am deutschen Maklermarkt grassiert das Übernahmefieber. Mit auf die Shopping-Tour geht derzeit die Policen Direkt Maklergruppe. Die Frankfurter übernehmen seit einigen Monaten deutschlandweit Versicherungsmaklerbetriebe und sind mit dieser Strategie auf nunmehr neun Standorte gewachsen.



Aktuell hinzugekommen sind beispielsweise das Maklerhaus Dr. Ludwig & Partner aus dem sächsischen Pirna sowie L + P Versicherungs- und Finanzmakler aus dem bayerischen Kaufbeuren. Zwei weitere Schritte auf dem „Weg, einer der führenden Versicherungsmakler für den Mittelstand zu werden“, heißt es dazu von Geschäftsführer Ernesto Knein.

Mit diesem Ziel ist Knein aber nicht allein: „Es geht nicht darum, Kostensynergien zu erzielen, sondern Marktführer im Mittelstand zu werden“, kommentiert Tobias Warweg die ebenfalls Mitte August vermeldete Integration des Industrieversicherungsmaklers und Assekuradeurs BDJ in die von ihm geführte GGW Group mit mehr als 50 Standorten. Allein durch diese rein Hamburger Firmenhochzeit entstehe ein neues Flaggschiff der Branche mit mehr als 450 Mitarbeitern.

Ziel: „Marktführer im Mittelstand werden“ Tobias Warweg, Foto: HDI

Für eine Übernahmeschlacht wappnet sich jetzt auch Alexandra Ganz-Cosby, Vorstandsvorsitzende der Artus-Gruppe: „Wir beobachten zwar, dass weltweit vertretene Wettbewerber kleinere Betriebe aus bestehenden Netzwerken übernehmen. Wir aber werden unabhängig bleiben, lassen uns nicht aufkaufen und bleiben in unserer jetzigen Form bestehen.“

Das von ihr geführte Familienunternehmen aus Baden-Baden gehört zu den zehn wichtigsten Industriemaklern in Deutschland und beschäftigt mehr als 350 Mitarbeiter an elf Standorten. Die Tochter des Firmengründers Friedrich Ganz sieht allerdings auch „viele Beispiele für erfolgreiche internationale Partnerschaften zwischen Versicherungsmaklern“. Im Gespräch mit DAS INVESTMENT gibt sie zu: „Auch wir verhandeln derzeit mit einem Unternehmen über eine exklusive Partnerschaft auf weltweiter Ebene.“

Britischer Private-Equity-Investor im Boot

Diesen Schritt ist GGW-Gründer Warweg, ehemals HDI-Vorstand für den Makler- und Kooperationsvertrieb, bereits gegangen: Hinter seiner Gruppe steht der britische Private-Equity-Investor HG Capital. Das Londoner Unternehmen ist inzwischen vielen deutschen Finanzberatern ein Begriff: Der Münchner Maklerpool Fonds Finanz hatte sie damit überrascht, dass er künftig mehrheitlich im HG-Besitz ist. Die Firmengründer Norbert Porazik und Markus Kiener behalten zusammen nur noch 40 Prozent der Anteile.