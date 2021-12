Statt klassischer Konzernstruktur Diese Multi-Boutique-Manager sind in Deutschland tätig

In Deutschland sind Multi-Boutique-Manager, also Fondsgesellschaften, die kleinere Häuser zukaufen, eine Nische. Fondsexperten bescheinigen dem Modell Vorteile für beide Seiten: Große Asset Manager holen sich Expertise in speziellen Anlageklassen, Boutiquen können im Gegenzug Technik und Vertrieb des Mutterkonzerns nutzen.

In den USA setzen deutlich mehr Fondsgesellschaften auf das Geschäftsmodell. Aber große internationale Multi-Boutiquen sind auch auf dem deutschen Markt aktiv. In unserer Bildergalerie stellen wir einige von ihnen in einem kurzen Steckbrief vor.

