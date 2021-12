Digitalisierung „Der Makler muss den Kunden emotional ansprechen – via Smartphone“

: Natürlich war meine Antwort auf die Frage „Unterstützt Blau direkt zuerst die Fintechs, dann erst den Makler?“ provokant. Das war einfach eine gute Vorlage, um den Leuten mal klar zu machen, dass der technologische Fortschritt da ist und genutzt werden will. Wer sich nicht ausreichend darum kümmert, darf sich nicht wundern, wenn er Kunden an effektiv arbeitende Fintechs verliert. Mit unserer Hilfe können Makler hier aber genauso und noch wesentlich individueller als ein Fintech-Unternehmen agieren.Wir stellen immer wieder fest, dass vielerorts die Kundenbindung brach liegt, es ist keine Seltenheit dass insbesondere bei einer großen Kundenzahl ein Makler Kunden drei Jahre lang nicht gesehen hat. Mit unserer Technologie kann er seinem Kunden zeigen, dass er immer für ihn da ist. Er taucht beim Kunden dann auf, wenn es dem Kunden angenehm ist. Das erhöht die Kundenbindung kolossal.Das ist eine Schiene an persönlichen Grußbotschaften, die wir auch zur Begrüßung von Neukunden produzieren. Wir produzieren weitere Filme, in denen der Makler zusammen mit Experten auftritt, also zum Beispiel Fachanwälten oder unabhängigen BU-Experten und dem Kunden so anzeigt, dass er Mitglied eines starken Teams ist. Dort wird zum Beispiel Funktionsweise und Vorteile einer Produktgattung erklärt. Dazu müssen wir den Makler aber nicht zusammen mit dem Experten filmen. Die Videos werden so geschickt montiert, dass es aussieht, als stünde der Makler neben dem Experten.