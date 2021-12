Direktkredite für spanische Unternehmen C-Quadrat startet Spain Direct Lending I Fonds

Der Wiener Vermögensverwalter C-Quadrat hat den Spain Direct Lending I (ISIN LU1501055104) für institutionelle Anleger auf den Markt gebracht.



Als Subfonds des C-Quadrat Alternative Investments Fonds soll er durch Vergabe direkter Kredite an spanische Mittelstandsunternehmen von deren Erholung nach der Finanzkrise profitieren. C-Quadrat stellt einen Gewinn von 4 bis 5 Prozent pro Jahr in Aussicht. Das Start-Fondsvermögen liegt bei 100 Millionen Euro.



„C-QUADRAT verfügt bereits über einen mehr als zehnjährigen Track-Record in der Vergabe von Darlehen im Bereich Mikrofinanz. Wir sind von dem neuen Projekt und dem Potenzial des spanischen KMU-Segments überzeugt“, sagt Cristobal Mendez de Vigo, Vorstand bei C-Quadrat.