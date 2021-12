DISQ-Studie Das sind die besten Anbieter privater Rentenversicherungen

Unternehmenssitz in Düsseldorf | Foto: Ergo

Unter die besten Anbieter fällt an achter Stelle mit 70,5 von 100 Punkten Ergo. In der Teilkategorie Service liegt der Versicherer mit Hauptsitz in Düsseldorf sogar noch etwas weiter vorn: Hier gelangt er nach Auswertung durch DISQ auf Rang fünf.