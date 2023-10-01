Ein Spruch aus Nullzinszeiten lautete: „Die Dividende ist der neue Zins“. Wer regelmäßige Erträge wünsche, solle bitteschön auf ausschüttende Aktien umschwenken, zinsseitig sei nichts zu holen. Muss das jetzt wieder revidiert werden? Acht Vermögensverwalter schätzen die Lage ein.

Acht Vermögensverwalter schätzen ein Dividenden sind der neue Zins – gilt das immer noch?

Anleger, die regelmäßige Erträge aus ihren Investments wünschen, sollten tunlichst auf Aktien umschwenken, lautete ein populärer Rat während der vergangenen Niedrig- bis Nullzinsjahre. Im zinsversessenen Deutschland wendeten sich in der Folge immer mehr Investoren dem zuvor vielfach als vermeintlich zu riskant geschmähten Aktienmarkt zu.

Mit dem Beginn des Ukraine-Kriegs ist allerdings die Inflation in die Höhe geschossen. Die Europäische Zentralbank reagierte, indem sie die Leitzinsen erhöhte. In schneller Folge wurde der Hauptrefinanzierungssatz der Eurostaaten von 0 auf aktuell 4,5 Prozent angehoben.

Mit den Zinserhöhungen gibt es jetzt auch wieder nennenswerte Zinserträge für Anleger. Ist der alte Tipp mit den Dividendenaktien damit also passé?

In unserer Kommentarstrecke geben acht Vermögensverwalter einen persönlichen Einblick in ihren Umgang mit Dividendeninvestments unter den aktuellen Bedingungen.

„Aktien mit Dividendenrenditen über dem aktuellen Zinsniveau“ 1 / 8 Andre Koppers ist Geschäftsführer der Oberbanscheidt & Cie Vermögensverwaltung aus Kleve. Bildquelle: Oberbanscheidt & Cie