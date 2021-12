DKM: Jungmakler Award 2013 verliehen

In der Kategorie „Neugründung“ überzeugte Tina Salovic die Jury mit ihrem Maklerbetrieb WRV-Vita aus Scheden in Niedersachen und sicherte sich den ersten Platz. Der zweite Platz ging an Tobias Tobisch (Tobias Tobisch Versicherungsmakler) aus Freiburg. Drittplatzierter ist Daniel Nömayr (Daniel Nömayr Finanz- und Versicherungsmakler) aus Bad Endorf in Bayern.Den Jungmakler Award „Betriebsübernahme“ erhielt Nicolas Vogt mit seinem Maklerunternehmen WBV Finanzservice aus Zell unter Aichelberg (Baden-Württemberg). Den zweiten Platz machte Michael Riederer (Berthold Riederer Versicherungs- und Finanzmakler) aus dem Landkreis Cham. Kai Klapschus (Klapschus Versicherungsservice) aus Stuhr im Bremer Umland landete auf dem dritten Platz.Die Gewinner wählte die Jury durch verschiedene Bewerbungsrunden aus 129 jungen Maklern aus. Hierbei ging es um Fachwissen und Unternehmensstrategie. In der Endauswahl stellten sich 16 Bewerber den Fragen der Jury. Diese setzte sich aus Jürgen Kempen (Maklervertrieb der Allianz), Frank Kettnaker (Alte Leipziger), Dieter Knörrer (bbg), Günther Soboll (Canada Life), Peter Ehlers (Das Investment), Steffen Ritter (Institut für Versicherungsvertrieb), Kai Müller (HDI), Rolf Schünemann (LV 1871), Dietmar Bläsing (Volkswohl Bund) und Harry Johann Voss (VOMA) zusammen.Den Jungmakler Award hat der Veranstalter der DKM, die bbg Betriebsberatung, ins Leben gerufen, um den Maklernachwuchs zu fördern.Für den Jungmakler Award 2014 können sich ab sofort interessierte junge Versicherungsmakler unter www.jungmakler.de bewerben. Die Bewerbungsfrist läuft bis 30.06.2014.