Ebase analysiert Fondsberater-Depots Diese 5 Fonds waren im Juli der Absatzrenner

Die B2B-Direktbank Ebase führt mehr als eine Million Kundendepots mit einem Volumen von insgesamt rund 33 Milliarden Euro. In einer exklusiven Kooperation mit DAS INVESTMENT gibt Ebase einmal im Monat Einblick in seine Daten zu Handelsaktivitäten und Mittelzuflüssen in Kundendepots. Die Direktbank untersucht dabei sowohl auf der Basis von Fondskategorien als auch auf Einzelfondsebene, welche Trends sich aus den Fondska´äufen der Knden ableiten lassen.



Fondsdepots für institutionelle Kunden und die der betrieblichen Altersversorgung bleiben in der Auswertung unberücksichtigt.

Handelsaktivität im Juli

Die von den angeschlossenen Fondsberatern in mehr als einer Millionen Kundendepots getätigten Umsätze bei aktiv gemanagten Fonds sind im Juli zurückgegangen, das Handelsvolumen lag etwas unterhalb des Durchschnittswerts des Vorjahres, nämlich um 5 Prozent niedriger.



Erläuterung: Die Handelsaktivität basiert auf dem Handelsvolumen und lässt unmittelbare Rückschlüsse auf den aktuellen Jahrestrend zu. Ein Wert von über 100 steht für eine überdurchschnittliche Handelsaktivität der Fondsberater im Vergleich zum mittleren monatlichen Handelsvolumen des Vorjahres. Ein Stand unter 100 zeigt eine unterdurchschnittliche Handelsaktivität an. Lesebeispiel: Im Dezember 2017 betrugen die Umsätze bei aktiv gemanagten Fonds 153 Prozent des Vorjahresdurchschnitts, lagen also um 53 Prozentpunkte darüber. Im Juli lagen sie um 5 Prozentpunkte niedriger.



Der Fundflow-Faktor

Im Juli überstiegen die Mittelzuflüsse in der Kategorie aktive Fonds die Mittelabflüsse um etwa 22 Prozent.

