Ebase-Chef Rudolf Geyer „Die Nachfrage nach Rentenfonds zieht wieder an“

DAS INVESTMENT: Welche Trends zeichneten sich in der Depot-Analyse für April 2019 ab?

Rudolf Geyer: Die Ebase-Kunden haben auch im April ihre Fondsbestände weiter ausgebaut. Der Fundflow-Faktor, welcher das Verhältnis zwischen Nettomittelzuflüssen und -abflüssen zeigt, ist mit einem Wert von 1,13 deutlich positiv. Dieser Trend hält bereits seit Jahresanfang an. Die Handelsaktivität lag dabei in etwa auf dem durchschnittlichen Niveau des Vorjahres.

Die B2B-Direktbank European Bank for Financial Services (Ebase) führt mehr als eine Million Kundendepots mit einem Volumen von insgesamt rund 34 Milliarden Euro. In einer exklusiven Kooperation liefert Ebase DAS INVESTMENT Daten zu Handelsaktivitäten und Mittelzuflüssen – sowohl zu Fondskategorien als auch auf Einzelfondsebene.

Die von den angeschlossenen Fondsberatern getätigten Umsätze mit aktiv gemanagten Fonds sind im April relativ stabil geblieben: Das Handelsvolumen lag drei Prozentpunkt unter dem Durchschnittswert des Vorjahres. Im September waren es zwischenzeitlich 23 Prozentpunkte weniger als im entsprechenden Vorjahreszeitraum.