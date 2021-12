EBASE-CHEF ZUM FONDSBERATER-MARKT IM März 2016 „Im Moment stimmt das Umfeld für Fondsinvestments einfach“

Herr Geyer, welche Entwicklungen der Depotanalyse für März 2017 haben Sie am meisten überrascht?

Rudolf Geyer: Positiv überrascht bin ich insbesondere vom unverändert hohen Stand der Handelsaktivitäten, die zu Jahresbeginn von Monat zu Monat sogar noch zugenommen haben. Das zeigt, dass sich die an die ebase angeschlossenen Anlageberater und damit auch die Anleger wieder stärker für Fondsinvestments interessieren. Schon in den letzten Monaten des Jahres 2016 signalisierte das ebase-Fondsbarometer einen deutlichen Anstieg der Handelsaktivitäten. Daran konnte in den ersten drei Monaten angeknüpft werden.

Lässt sich aus den Ergebnissen für die ersten drei Monate bereits ein Trend für das gesamte Jahr ableiten?