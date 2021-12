Edmond de Rothschild gründet Bank in London

Die Investmentgruppe Edmond de Rothschild erweitert ihr Dienstleistungsangebot in London mit der Gründung der Private Merchant Bank (Deutsch: Private Handelsbank). Diese soll die Bereiche Strategie- und Finanzberatung, Strukturierung, Anlageberatung und individuelle Vermögensverwaltung betreuen. Die Gruppe organisiert die Geschäftsfelder Private Banking und Vermögensberatung damit nun in getrennten Abteilungen.Henrik Schliemann wird die Private Merchant Bank als Geschäftsführer leiten. Dabei unterstützt ihn ein Team von Experten aus der Unternehmensentwicklung, strategischen Beratung, Strukturierung von Transaktionen, Vermögensplanung, Direktinvestitionen und Portfolio-Management.Für 2014 plant Edmond von Rothschild auch einen Ausbau der institutionellen Vermögensberatung am Standort London.