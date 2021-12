Svetlana Kerschner 19.06.2009 Aktualisiert am 28.01.2020 - 09:04 Uhr Lesedauer: 1 Minute

EFAMA: Invesco-Chef zum Präsidenten gewählt

Die Interessenvertretung der europäischen Investmentfondsindustrie in Brüssel EFAMA (European Fund and Asset Management Association) hat Jean-Baptiste de Franssu zum neuen Präsidenten ernannt. Der Vize-Präsident wird der Vorsitzende der Luxemburger Fondslobby ALFI (Association of the Luxembourg Fund Industry) Claude Kremer.