Ehrhardt, Flossbach, Huber und Kaldemorgen live im Internet

Klicken nicht vergessen: Am 30. Januar 2013 treten um 15.35 Uhr vier Fondsmanager auf dem Fondskongress in Mannheim gemeinsam auf die Bühne. Mit dabei sind Jens Ehrhardt (DJE), Bert Flossbach (Flossbach von Storch), Peter E. Huber (Starcapital) und Klaus Kaldemorgen (DWS). Es geht um aktuelle Themen der Finanzmärkte wie die Schuldenkrise und Inflationsgefahren.Eckhard Sauren (Foto) wird die Starparade moderieren. Er managt seit über 20 Jahren Dachfonds, bei denen er die Zielfonds nur nach der Qualität der Fondsmanager auswählt. Dafür führen er und seine Mitarbeiter mehrere hundert Interviews im Jahr.Und Sauren sorgt dafür, dass auch Nicht-Gäste des Mannheimer Kongresses die Diskussion live verfolgen können. Er bietet sie als Stream auf seiner Webseite an unter dem Link: http://www.sauren.de/fondsmanager-gipfel.html