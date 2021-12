ETFlab mit Short-Premiere

Als erster Anbieter von Swap-ETFs gibt ETFlab die genaue tatsächliche Portfoliozusammensetzung und den Anteil, den das Swap-Versprechen ausmacht, täglich auf seiner Internet-Seite bekannt.Bisher hatte die Fondsgesellschaft in ihren Produkten die Indizes nach dem Full-Replication-Ansatz komplett nachgebaut. Welches System für die folgenden Fonds zum Tragen kommt, wird von Fall zu Fall entschieden. „Wir wollen soweit es geht die Full-Replication anwenden“, sagt Sprecher Thomas Pohlmann. Swaps kämen dagegen sicher bei sehr kleinteiligen Indizes wie dem MSCI World oder bei Rohstofffonds zum Einsatz, die man schwerlich nachbauen kann. Weitere Short-ETFs seien in Planung, so Pohlmann, allerdings nicht mehr in diesem Jahr.