ETFs, Zinswende & Co. 4 Risiken für deutsche Vermögensverwalter

Die Gewinn-Margen deutscher Vermögensverwalter sind im vergangenen Jahr geschrumpft. Das geht aus einer Studie der Unternehmensberatung McKinsey hervor. Konnten die Fondsgesellschaften im Jahr 2013 im Schnitt noch 19,6 Basispunkte - also 0,196 Prozent des verwalteten Vermögens - als Gewinn verbuchen, waren es 2014 nur 18,1 Basispunkte, also 0,181 Prozent. Besonders starke Einbrüche verzeichneten dabei Publikumsfonds. Im institutionellen Bereich konnten Fondsanbieter Kosten senken und damit trotz sinkender Umsätze ihre Margen leicht steigern (siehe Grafik).



An sich wären die paar Basispunkte weniger ja nicht die Rede wert. Doch diese Einbrüche sind erst der Anfang, meinen die McKinsey-Forscher. Denn sie sehen vier Risiken für deutsche Vermögensverwalter. Konkurrenz durch kostengünstigere ETFs Zum einen nennt McKinsey den Kostendruck auf die Management-Gebühren sowohl bei Publikumsfonds als auch bei Produkten, die für institutionelle Investoren konzipiert sind. Grund dürfte vor allem die steigende Zahl von ETFs und anderer passiv gemanagter Produkte sein, die kostengünstiger sind als aktive Fonds. Zinswende: Die Ära des billigen Geldes bald zu Ende