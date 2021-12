Redaktion 22.06.2016 Aktualisiert am 16.05.2018 - 16:39 Uhr Lesedauer: 1 Minute

ANZEIGE

EU-Referendum „Ich rechne mit einem Kopf-an-Kopf-Rennen“

Die weltweiten Finanzmärkte blicken derzeit auf Großbritannien. Dort wird in dieser Woche über den Verbleib in oder den Austritt aus der EU abgestimmt. Matthias Hoppe, Manager der Franklin Diversified Fonds, erklärt die Schwankungen in den jüngsten Umfragen und zeigt, wie er sein Portfolio auf die möglichen Szenarien vorbereitet hat.