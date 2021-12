Extel-Ranking Das sind die besten Vermögensverwalter Europas

Christoph Bergweiler (o.r.), Deutschland-Chef von J.P. Morgan Asset Management, kann sich über gleich mehrere Top-Platzierungen seines Unternehmens bei der internationalen Umfrage freuen. Ebenso in den Bestenlisten vertreten sind Union Investment (deutscher Hauptsitz in Frankfurt, Foto: Union Investment, o.l.), Allianz GI (Foto: Standort München, u.l.) und die Deutsche-Bank-Tochter Deutsche Asset Management.