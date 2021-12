Extel-Umfrage: Berenberg hat den besten Volkswirt Europas

Die Privatbank Berenberg kann sich rühmen, den besten Volkswirt Europas zu beschäftigen, noch vor Elga Bartsch (Morgan Stanley) und Huw Pill (Goldman Sachs). Zumindest, wenn es nach der diesjährigen Umfrage Thomas Reuters Extel Survey geht, bei der rund 15.000 Fondsmanager, Investoren und Brokerhäuser aus der ganzen Welt befragt werden.Im globalen Volkswirte-Ranking schafft es Willem Buiter von der Citibank auf die Spitze, gefolgt von Stephen King (HSBC) und Jim Reid (Deutsche Bank).In Deutschland schneiden erneut die Fondsgesellschaften LBBW Asset Management, Allianz Global Investors (AGI) und Deka Investment am besten ab. Auch im vergangenen Jahr waren die drei Fondsgesellschaften auf den Top-Plätzen, allerdings in einer anderen Reihenfolge (AGI, LBBW, Deka). Als Neueinsteiger hat es Peacock Capital unter die besten 20 Fondsgesellschaften geschafft. Darüber hinaus schaffte es Peacock-Capital-Gründer und Geschäftsführer Marc Siebel unter die besten 20 Fondsmanager Europas in der Kategorie Aktien, Capital Goods.