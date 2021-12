EZB-Ratsmitglied „Ausverkauf bei Bankaktien übertrieben“

„Einige der Bewegungen an den Aktienmärkten scheinen mir weit entfernt von dem, was mit Blick auf die fundamentale Lage angemessen wäre“, sagt Ignazio Visco im Interview mit der Börsen-Zeitung . Insbesondere die Sorgen um Europas Banken seien überzogen.Das Bankensystem sei „heute in einer deutlich besseren Verfassung als noch vor wenigen Jahren“, so Visco weiter. Dieser Lageeinschätzung schloss sich Ende der vergangenen Woche auch der Hauptgeschäftsführer des Bundesverbands deutscher Banken , Michael Kemmer, an.Den allgemeinen Kurssturz europäischer Finanztitel verdeutlicht die Entwicklung des Europe 600 Banks, einem Branchenindex für 600 Aktien aus Kontinentaleuropa und Großbritannien: